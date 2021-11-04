Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада Украины назначила руководителем своего Аппарата Вячеслава Штучного. Свои голоса "за" отдали 315 народных депутатов.

В конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает целесообразным направить письмо на имя председателя Верховной Рады с предложением фракции рассмотреть кандидатуры на должность руководителя аппарата парламента. Среди потенциальных кандидатур были Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.

"Слуги народа" поддержали предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады.

Так, в понедельник, 2 ноября, прошло заседание фракции "Слуги народа". На нем приняли несколько кадровых решений, одним из которых было - назначение Вячеслава Штучного главой Аппарата Верховной Рады.

Кроме того, он уже возглавлял аппарат Рады с сентября 2019 по июль 2020 года, но его убрал с поста Дмитрий Разумков из-за связей Штучного с Банковой. Однако в этот раз Разумков отдал свой голос за кандидатуру уже действующего руководителя Аппарата Верховной рады.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Ирину Верещук назначили вице-премьером по делам оккупированных территорий.

Кроме того, Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

Также мы сообщали, что Верховная Рада назначила Павла Рябикина "промышленным" министром, а Юлию Свириденко - первым вице-премьером и министром экономики Украины.

Нардеп Андрей Мотовиловец теперь стал первым зампредседателя фракции "Слуга народа" вместо Александра Корниенко, которого назначили первым вице-спикером Рады.