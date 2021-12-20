Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о конфликте первого вице-спикера Александра Корниенко и депутата Антона Полякова, который внезапно погиб 8 октября.

"Он ко мне в кабинет приходил и говорил, что Саша Корниенко продал все места в Черниговской области. Там была очень острая стадия конфликта, он на него кидался всегда. Не совпадение ли? Точно надо эту версию проверить. Когда поменяется власть - проверим. Я Сашу Корниенко знаю. Он будет говорить правду, не сразу, по чуть-чуть он придет к выводу, что надо сотрудничать со следствием", - заявил экс-глава Офиса президента в интервью Наталье Власенко.

Напомним, о смерти нардепа Антона Полякова сообщили 8 октября. Дело квалифицировали по статье "убийство" с пометкой "естественная смерть".

В полиции Киева сообщили, что помощник нардепа Анны Скороход Джамбулатов был допрошен, но не задержан.

Позже оказалось, что в компании был третий мужчина - Хатаи Алиев. Согласно показаниям таксиста, именно Алиев вызывал ту самую машину с тем самым водителем, куда потом пересадили еще живого на тот момент депутата

Затем ужинавший с Поляковым перед его смертью Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход.

Также сообщалось, что 19 октября Рада выбрала Александра Корниенко новым первым вице-спикером. А 8 ноября Корниенко внезапно сложил полномочия главы партии "Слуга народа".