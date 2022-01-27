Все пятеро раненых сегодня ночью нацгвардейцем Артемом Рябчуком в Днепре живы. Сейчас за их жизни борются врачи.

Об этом "Стране" рассказал источник в Министерстве внутренних дел.

По словам нашего собеседника, четверо из них находятся в больнице им. Мечникова, один - в 16-й больнице.

Напомним, в ночь на 27 января двадцатилетний военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук открыл стрельбу. В результате погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода и еще пять человек получили ранения.

Среди раненных есть молодая девушка - военнослужащая Нацгвардии, которая получила три пули и потеряла много крови, еще один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость. Жизни двоих других раненных, согласно оценке врачей, вне опасности.

Сам Рябчук вскоре после инцидента сдался полиции и теперь может остаток жизни провести в заключении. Перед тем, как устроить стрельбу, по словам нардепа Юлии Яцек он подвергался травле и дедовщине и о содеянном не жалеет.

Также сообщалось, что после произошедшего ГБР открыло уголовное дело о служебной халатности руководства Нацнвардии.