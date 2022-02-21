"Лугансквода" сообщила о прекращении подачи воды на территорию "ЛНР" со стороны Украины.

Вода от Западной фильтровальной станции на территорию "ЛНР" не подается из-за повреждения магистрального водовода Д=1200 мм от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины.

"В связи с этим прекращено полностью водоснабжение Первомайска и ограничено водоснабжение на следующие территории: Стаханов, Кировск, Брянка на 60%; Перевальский район и Славяносербск на 50%; Алчевск на 30%. Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3", - говорится в сообщении.

Напомним, что после обострения в Донецке и Луганске объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область.

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганскгазе объявили о двух взрывах на газопроводе, которые назвали диверсией.

Также мы писали, что в Луганске ограничили отпуск топлива в связи с объявлением эвакуации населения в Россию.

"Страна" следит за главными событиями по обострению на Донбассе в обновляемом материале.

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