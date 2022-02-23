73% россиян поддерживают решение президента России Владимира Путина признать независимость "ЛДНР". Противоположного мнения придерживаются 16%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи спросили россиян, знают ли они о решении президента РФ признать независимость "ДНР" и "ЛНР" и как они относятся к этому.

Большинство граждан Российской Федерации (92%) заявили, что в той или иной степени знают о том, что Путин объявил о признании независимости "ЛДНР" в связи с заявлением их руководителей. Хорошо осведомлены в этом вопросе и читали об этом детали 66% россиян. 26% (четверть) граждан РФ слышали о решении Путина, еще 8% вовсе не слышали.

Три четверти опрошенных (73%) скорее поддерживают решение Путина о признании "ЛДНР", скорее не поддерживают - 16%, а каждый десятый гражданин РФ (11%) затруднился ответить.

Вместе с тем, 78% россиян поддержали решение президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Москвой и "ЛДНР", скорее не поддерживают это решение 14%.

Напомним, ранее Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР". Согласно опросу, почти 80% россиян поддерживают это решение.

Также "Страна" разбиралась, какой курс возьмет Украина после признания Россией "ЛДНР".

О том, что произошло после признания "ЛДНР" разбиралась в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.