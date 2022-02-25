Украинская больница принимает раненных российских солдат. Соответствующее видео появилось во многих соцсетях. На нем видно, как бронемашина с обозначением белой латинской буквы "Z" стоит прямо у дверей госпиталя. Несколько медсестер в белых халатах укладывают раненного на каталку и везут внутрь отделения.

За происходящим со стороны наблюдают украинцы.

Тем временем автор видео показывает надпись "Центральна лікарня" на табличке лечебного учреждение.

Как писала "Страна", в Украине уже второй день подряд продолжаются артиллерийские обстрелы городов, войска РФ подошли близко к окраинам Киева, идут бои в Херсоне и Николаеве.

Напомним, 24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.