Из Одессы массово эвакуируются мирные жители. В связи с этим на железно-дорожном вокзале города собралось огромное количество людей.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал об обстановке в городе и задал российским войскам один вопрос.

Что касается обстановки на вокзале, то люди массово эвакуируются не только из Одессы, но и из других охваченный войной городов Украины. В частности из Харькова. Людей запускают гораздо больше чем мест - вагоны переполнены, некоторые пассажиры вынуждены ехать стоя.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".