После воскресного предупреждения Владимира Зеленского о том, что российские войска собрались бомбить Одессу, мэр города Геннадий Труханов следит за тем, чтобы жители знали о риске обстрелов и знали, где находятся убежища.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Сам Труханов, бывший армейский офицер, стал носить с собой пистолет для самообороны, сообщает издание.

"Я могу рассказать вам кое-что об Одессе. Мы будем сражаться до конца, чтобы защитить каждую улицу и уголок города", - заявил Труханов британским журналистом.

Газета пишет, что сейчас пляжи Одессы, на которых обычно отдыхают купающиеся, заминированы, чтобы противостоять высадке морского десанта. У величественных архитектурных фасадов - насыпи мешков с песком, а площади заполняются противотанковыми заграждениями.

"Мы ожидаем атаки с моря. Вся береговая линия заминирована. И танки, и артиллерия есть", - заявил Труханов.

Считается, что около 100 000 жителей покинули город.

Напомним, ночью российские войска нанесли ракетный удар под Одессой.

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