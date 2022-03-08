Советник главы МВД Антон Геращенко призвал тероборону убрать бетонные блоки с дорог около блок-мостов и перестать создавать многокилометровые очереди из авто.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к членам отрядов территориальной обороны. Ваша работа очень важна. И впереди будет ещё немало пота, крови и слез. Но сейчас нужно беспрекословно выполнять требования военного командования и полиции по упорядочиванию работы блокпостов. И в, первую очередь, убрать бетонные блоки и другие заграждения с проезжей части, необоснованно задерживающее движение транспорта", - написал Геращенко.

Напомним, ранее Арестович заявил, что самооборона на Западной Украине практически парализовала движение по дорогам.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.