В Соединенных Штатах Америки стремительно растут цены на топливо, средняя стоимость галлона бензина составляет 4,17 доллара.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой Американскую автомобильную ассоциацию.

В свою очередь, CNN, ссылаясь на данные Информационной службы цен на нефть США сообщал о рекордной стоимости в 4,14 доллара за галлон. То есть, этот рекорд продержался менее суток.

Предыдущий рекорд был установлен 6 марта. Тогда средняя стоимость составила 4,11 доллара за галлон.

Ранее рекордной отметки в 4,11 доллара за галлон бензин достигал только в июле 2008 года.

Ранее "Страна" сообщала, что британская компания Shell заявила об отказе от российской нефти и газа. Компания планирует поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.