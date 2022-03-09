Из Киевского городского дома ребенка в Ворзеле эвакуировали всех детей и сотрудников
Сегодня, 9 марта, из Киевского городского дома ребенка, расположенного в Ворзеле (Киевская область - Ред.), вывезли всех детей и воспитателей и разместили в одной из столичных больниц.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в своем Telegram-канале.
"Из Киевского городского дома ребенка имени Н. Н. Городецкого, расположенного в Ворзеле, эвакуировали всех детей и сотрудников заведения, находившихся там на момент эвакуации", - говорится в материале.
В данный момент их перевезли в одну из киевских больниц, а завтра детей отправят в Западную Украину.
"Столица помогает с эвакуацией и гуманитарной помощью городкам, которые находятся возле Киева – это Ворзель, Гостомель, Ирпень, Буча", - говорят в пресс-центре.
Также в КГГА напомнили, что за два дня из Пущи-Водицы эвакуировано 520 человек из-за приближения активных боевых действий. Эвакуированных людей разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников других районов Киева.
Скриншот: t.me/KyivCityOfficial
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