В среду, 9 марта, на востоке Украины наши защитники продолжают сдерживать противника сразу в трех операционных районах - Донецком, Слобожанском и Таврийском. Чернигов продолжает держать оборону.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ.

Украинская армия провела наступление на Макаров и Бородянку - города к западу от Киева.

Макаров находится к северу от стратегической Житомирской трассы, за контроль над которой сейчас и идёт борьба.

"На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах", - сказано в сообщении.

Указано, что противник понес значительные потери во время наступления ВСУ в районе Бородянки и Макарова (Киевская область). Силы обороны столицы удерживают обозначенные рубежи.

"Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру. Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается", - сказано в сообщении.

В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

Указано, что по имеющейся информации, в ВС Беларуси 8 марта был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

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