В Москве жена написала заявление в полицию на своего мужа из-за того, что он якобы решил вступить в украинскую армию. Как выяснилось, таким образом она хотела отомстить супругу за измену.

Об этом пишут российские СМИ.

46-летняя женщина позвонила в отделение полиции и заявила, что её 51-летний супруг собирается совершить госизмену — вступить в украинскую армию. Полицейские сразу начали проверку.

Оказалось, что мужчина изменил жене, она об этом узнала, пришла в ярость и решила отомстить таким образом.

Через пару дней женщина успокоилась, забрала заявление, заверив правоохранителей, что муж "за Россию и за Путина".

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