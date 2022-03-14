Со вчерашнего вечера продолжаются вражеские обстрелы Авдеевки - это находящийся к Западу от Донецка город, подконтрольный Украине. Россияне стреляют из "Точек-У" и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Один пакет града оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Кроме того, повредили газопровод, школу, частные дома. Информация о жертвах среди гражданского населения в настоящее время уточняется", - говорится в сообщении.

Отметим, что находящийся в Авдеевке коксохимический завод является самым большим в Европе.

Напомним, российские военные обстреляли Снегиревку и Первомайское к северо-востоку от Николаева. Также в Киеве на Оболони снаряд попал в многоэтажку, начался пожар.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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