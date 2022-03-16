Винница временно осталась без телевещания после того как утром в среду, 16 марта, российские оккупанты нанесли удар по телебашне Концерна РРТ (входит в сферу управления Госспецсвязи).

Госспецсвязи напоминает жителям Винницы, что получить доступ к украинскому вещанию бесплатно можно несколькими способами:

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

В приложении "Дия" в разделе Услуги. Для этого необходимо обновить приложение.

Кроме того, слушайте украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении "Дия".

Напомним, в Ровенской области разбомбили телевышку. Под Ровно закончили разбирать завалы телебашни. Число погибших в результате авиаудара возросло до 21 человека.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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