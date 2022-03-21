Близкие к экс-президенту Украины Петру Порошенко каналы "Прямой" и "5 канал" объявили о готовности транслировать единый телемарафон "Разом", как того требует Указ президента и решение СНБО.

Об этом сказано в заявлении каналов.

"Прямой" и "5 канал" заявляют, что хотят получить свои слоты в этом марафоне, во время которых они могли бы транслировать свои передачи. Кроме того, каналы ждут разъяснений от Нацсовета по телевидению и радиовещанию, как именно им выполнять Указ президента.

Как уже писала "Страна", решение СНБО и указ президента, которыми все информационные каналы обязали транслировать единый телемарафон, было в первую очередь направлено против каналов Порошенко, которые в последние дни начали разгонять зраду вокруг переговоров с Россией и отказа от НАТО. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале.

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