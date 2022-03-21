Над Макеевкой второй раз за неделю сбили ракеты "Точка-У". Обломки упали на город, начались пожары. Видео
Над неподконтрольной Украине Макеевкой, что на Донбассе, сбили две ракеты "Точка-У".
Об этом сообщают в "ДНР".
Обломки ракет упали у поселка Пролетарское и микрорайона "Зеленый", в результате чего начались пожары.
Это вторая за неделю ракетная атака на город. Известно, что Макеевка находится на западе Донецка, и ее за все годы конфликта обстреливали крайне редко.
Напомним, что 15 марта на Макеевку рухнули обломки ракеты "Точка-У". Удар пришелся по микрорайону "Солнечный". По меньшей мере 4 человека, включая ребенка, пострадали в результате падения обломков.
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