Над неподконтрольной Украине Макеевкой, что на Донбассе, сбили две ракеты "Точка-У".

Об этом сообщают в "ДНР".

Обломки ракет упали у поселка Пролетарское и микрорайона "Зеленый", в результате чего начались пожары.

Это вторая за неделю ракетная атака на город. Известно, что Макеевка находится на западе Донецка, и ее за все годы конфликта обстреливали крайне редко.

Напомним, что 15 марта на Макеевку рухнули обломки ракеты "Точка-У". Удар пришелся по микрорайону "Солнечный". По меньшей мере 4 человека, включая ребенка, пострадали в результате падения обломков.

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