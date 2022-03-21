Бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Варшава готовится к вторжению России.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - сказал Дещица в эфире "24 канала".

По его словам, Варшава понимает, что "лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей".

Дипломат не уточнил, в каком виде эта помощь будет поступать в Украину. К слову, Польша на днях призвала НАТО ввести войска в Украину.

При этом слухи о том, что поляки хотя захватить себе Западную Украину, посол назвал дезинформацией.

Напомним, что лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость", вице-премьер республики Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

Ранее мы писали, что США не направят войска в Украину, но не стали исключать отправку военных какой-либо страной НАТО.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.