Жителям Закарпатья приходят SMS c антивенгерскими сообщениями. Фото телефона с соответствующим сообщением опубликовал политолог Михаил Басараб.

"Украина для украинцев! Слава нации! Смерть врагам! Мадяров на ножи", - говорится в тексте сообщений.

Басараб пишет, что эти смс рассылаются агентами российских спецслужб, чтобы спровоцировать среди украинцев агрессию против венгров и Венгрии.

Ранее мы писали, что СБУ задержала хакера, который обеспечивал российским военным мобильную связь в Украине.

Также сообщали, что украинцев предупредили о мошеннической SMS-рассылке для взлома телефона.

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