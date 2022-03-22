По данным на 27-й день войны в Украине, число покинувших нашу страну людей превысило 3,5 миллиона.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ООН, более двух миллионов из них выехали из страны через границу с Польшей.

Напомним, ранее мы рассказывали, в Польше разрешили беженцам из Украины обменять гривны на злотые.

Также сообщали, что права украинских беженцев в Дании приравняли к правам граждан Европейского Союза.

Кроме того, мы разбирались, как в Германии обустраиваются украинские беженцы.

"Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.