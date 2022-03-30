Международный комитет Красного Креста опроверг обвинения вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук в способствовании незаконному вывозу граждан Украины на территорию России.

Об этом сообщил представитель организации Юэн Уотсон в комментарии Deutsche Welle.

По словам Уотсона, новости о том, что Международный комитет Красного Креста намерен открыть новый офис в Ростове-на-Дону, чтобы помогать легализовать незаконный вывоз жителей захваченного Мариуполя на территорию РФ - фейк. При этом представитель организации пожаловался на огромное количество дезинформации в соцсетях и СМИ.

"Мы стали свидетелями намеренных и целенаправленных дезинформационных атак с целью дискредитации Международного комитета Красного Креста. МККК никогда не поддержит какую-либо операцию, которая проводится против воли людей и против наших принципов", - сказал Уотсон.

Напомним, 24 марта президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров с Лавровым глава организации объявил о запросе на открытие офиса в Ростове-на-Дону "для улучшения работы организации на востоке Украины".

Спустя три дня, 27 марта, председатель комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий обратился к Красному Кресту с призывом не открывать офис в российском городе Ростов-на-Дону.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.