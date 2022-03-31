Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса выросли в 2021 году на 270 млрд долларов, или на 3,1%, по сравнению с 2020 годом.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил в четверг, 31 марта, представляя в Брюсселе свой ежегодный доклад по безопасности за 2021 год.

"2021 год стал уже седьмым годом, когда оборонные расходы НАТО последовательно растут. В 2021 году рост составил 3,1%, что в реальном выражении составило 270 млрд долларов", - сказал Столтенберг.

При этом он напомнил странам альянса, что требование выделять на оборону 2% ВВП - "это не потолок, а минимальное значение военных расходов", выразив надежду, что страны альянса будут повышать оборонные расходы и дальше.

Столтенберг добавил, что в 2014 году страны НАТО приняли решение довести военные расходы всех стран-членов альянса до 2% ВВП в течение 10 лет - то есть к 2024 году.

В реальности, только восемь из 30 стран достигли отметки в 2% ВВП в 2021 году, о чем свидетельствуют приведенные в докладе генсека статистические данные - Греция (3,59%), США (3,57%), Польша (2,34%), Великобритания (2,25%), а также Хорватия и все страны Прибалтики. Вплотную к 2% подошла Франция (1,88%). Другие ведущие страны НАТО пока далеки от этой отметки - Турция (1,6%), Италия (1,54%), Германия (1,49%), Испания (1,03%).

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