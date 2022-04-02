Советник главы Офиса презилента Алексей Арестович в интервью "Фейгин Live" заявил, что россияне начали реализацию своего плана по взятию в "котёл" украинских войск на Донбассе.

"Войска (РФ - Ред.) уходили не просто так. Чтобы пройти через Россию и выйти под Изюмом", - сказал советник.

Он подтвердил то, что российские войска уже контролируют Изюм (это около северной границы Донецкой области), а также рассказал, что начинается наступление с юга - в районе Угледара.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.