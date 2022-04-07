В Мариуполе погиб известный украинский тренер по боксу Владимир Кленин. Владимиру Васильевичу шел 82-й год.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Facebook.

Среди самых известных учеников Кленина – чемпион Украины и бронзовый призер Кубка мира Евгений Зыков, а также чемпион Украины и двукратный чемпион мира среди военнослужащих Олег Кудинов.

Напомним, в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

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