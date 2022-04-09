В Офисе президента рассказали о работе гуманитарных коридоров в субботу, 9 апреля. Всего за день удалось эвакуировать 4 532 человека.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины.

В пресс-службе проинформировали, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье эвакуировались 3 425 человек. Из них 192 человека – из Мариуполя.

Кроме того, из Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара смогли выехать 3 233 человека.

Также удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из Мелитополя. В Запорожье были вывезены 529 местных жителей.

В то же время автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку оккупационные войска отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра будет повторная попытка добраться до этих городов.

В Луганской области из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной удалось эвакуировать 578 человек.

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