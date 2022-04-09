За день по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 532 человека. Отчет Офиса президента 9 апреля
В Офисе президента рассказали о работе гуманитарных коридоров в субботу, 9 апреля. Всего за день удалось эвакуировать 4 532 человека.
Об этом пишет в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины.
В пресс-службе проинформировали, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье эвакуировались 3 425 человек. Из них 192 человека – из Мариуполя.
Кроме того, из Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара смогли выехать 3 233 человека.
Также удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из Мелитополя. В Запорожье были вывезены 529 местных жителей.
В то же время автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку оккупационные войска отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра будет повторная попытка добраться до этих городов.
В Луганской области из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной удалось эвакуировать 578 человек.
Ранее мы писали, что Турция хочет помочь эвакуировать раненых, женщин, детей и своих подданных из Мариуполя.
Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте
"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.
На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.
Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.
В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны