В России "желтый" уровень террористической опасности ввели также и в двух районах Краснодарского края. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Подписал распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов. С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов. Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112", - сообщил чиновник.

Напомним, 10 апреля в Курской области на границе с Украиной объявили желтый уровень террористической опасности. А сегодня аналогичное решение приняли в Воронежской области. Белгородская область стала третьей в России, где ввели желтый уровень террористической угрозы из-за войны.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.