Бывший премьер-министр Чехии и лидер находящейся в оппозиции крупнейшей парламентской политической партии "Акция недовольных граждан" Андрей Бабиш считает нецелесообразным создание в республике базы ВС США, о возможности которой говорят представители действующего правительства.

Так, вице-премьер Чехии Мариан Юречка заявил, что ВС США могли бы получить возможность создания базы в городе Пржеров или поселке Мошнов на северо-востоке республики, где находятся аэродромы, принимающие международные рейсы. Он добавил, что планы по укреплению обороноспособности Чехии напрямую зависят от действий руководства РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Чехия передала в Украину вооружения на сотни миллионов долларов. Поставки будут продолжаться.

Также мы писали, что Чехия и Словакия могут разрешить ремонт на своих предприятиях украинской военной техники.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.