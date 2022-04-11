Вице-премьер Ирина Верещук отчиталась о результатах работы гуманитарных коридоров 11 апреля.

Отчет опубликован в Telegram чиновницы.

По словам Верещук, за сегодняшний день эвакуировано 4 354 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из них:

556 человек – мариупольцы;

3 298 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Вице-премьер рассказала, что уже третий день подряд россияне нарушают договоренности по обеспечению проезда колонны автобусов из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Они держат их на блокпосте в Васильевке.

В то же время, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области, несмотря на постоянные нарушения режима тишины российскими войсками, сегодня удалось эвакуировать более 500 человек.

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