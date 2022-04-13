Россия может применить против украинцев химическое оружие, риск этого достаточно высок. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного марафона.

"Надо не забывать, что сегодня в государстве высок риск применения химического оружия со стороны России, потому что они рассматривают такие сценарии. И, несмотря на то, что они выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал", - сказала замглавы Минобороны.

По ее словам, украинцам рано расслабляться, поскольку пока продолжается активная фаза войны.

"Мы не можем говорить, что падает активность, уменьшаются бои. Они есть, продолжаются на востоке Украины, и очень ожесточенные бои. И в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства в других регионах, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", - добавила Маляр.

Напомним, Арестович анонсировал вторую фазу войны, которая будет сложнее первой, и дал советы, как ее пережить.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.