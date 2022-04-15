В сети распространяется видеоролик, в котором мужчина пытается утащить к себе домой обломок ракеты.

Мужчина говорит, что ему в хозяйстве пригодится, а военные отговаривают.

Где было снято и чем все это закончилось, не уточняется.

Ранее мы показывали, как днепропетровский губернатор недоумевает, зачем обстреляли неработающую мельницу: "Ракеты ветром сносит что ли".

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.