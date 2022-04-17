В сети активно обсуждают "пророческий" советский мультфильм 1973 года "Сокровища затонувших кораблей". В нем увидели предсказание того, что на днях случилось с крейсером "Москва".

По сюжету фильма, трое детей из пионерского лагеря искали в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь мальчику по имени Мвамба и детям из его страны.

На поиски дети отправились на подводном корабле под названием "Нептун". На нем они нашли затонувший корабль, на котором была надпись "Z 29".

"Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z", - говорит мальчик в мультике.

Сразу после этого YouTube-канал "Союзмультфильма" ограничил для россиян доступ к мультфильму "Сокровища затонувших кораблей".

Ранее мы писали, что вечером 13 апреля в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России крейсеру "Москва" и на судне начался пожар.

На следующий день в Минобороны РФ заявили, что флагманский корабль Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. В результате крейсер мог потерять до половины своего экипажа.

"Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.