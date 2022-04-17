Вслед за Владимиром Зеленским глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "тяжелая" ситуация в Мариуполе может быть "красной чертой" на пути переговоров с Москвой. И признался, что уже давно не было контактов с РФ на уровне МИД.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью CBS News.

Министру иностранных дел задали вопрос, дали ли внешнеполитическому ведомству указание прекратить контакты с российскими дипломатами.

"У нас действительно не было контактов с российскими дипломатами в последние недели на уровне внешнеполитических ведомств. Единственный контактный уровень – переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента. Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся. После Бучи стало особенно трудно продолжать общение с русскими. Но, как сказал президент Зеленский, Мариуполь может быть красной линией", - ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не откажется от Донбасса ради прекращения войны.

Ранее мы писали, что РФ продолжает переброску сил в Украину, в Мариуполе не исключена высадка морского десанта.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.