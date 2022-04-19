Премьер-министр Испании Педро Санчес отправится в Киев чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным источника в правительстве, визит в столицу Украины состоится в ближайшие дни.

Санчес заявил ранее, что Испания вновь откроет свое посольство в Киеве, которое было закрыто с 24 февраля.

Напомним, Испания направила в Украину 10 самолетов с наступательным вооружением.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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