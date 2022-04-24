В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга о том, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинская сторона разочарована такими словами австрийского дипломата и считает их недальновидными:

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств. Их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран. Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало.

Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины. У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений, наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", - говорится в сообщении Николенко.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году.

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