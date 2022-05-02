Эрдоган заявил, что Турция станет точкой принятия решений относительно востока Украины
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет возглавляемая им страна.
Об этом пишет CNN Türk.
Эрдоган напомнил, что в субботу с визитом в Киеве был его советник Ибрагим Калын и глава МИД Турции. По словам турецкого президента, они провели переговоры в Киеве и получили оттуда несколько пожеланий.
"Наверное, на этой неделе у нас будут переговоры с Путиным... Мы хотим, чтобы мы собрали лидеров в Стамбуле или Анкаре. Точкой решения относительно шагов, которые должны быть предприняты в отношении востока Украины, станет Турция", - цитирует Эрдогана издание.
Напомним, Эрдоган не раз говорил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине.
Также сообщалось, что Эрдоган надеется, что мир в войне России против Украины уже близок.
Вместе с тем, в Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшее время.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.
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