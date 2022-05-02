Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет возглавляемая им страна.

Об этом пишет CNN Türk.

Эрдоган напомнил, что в субботу с визитом в Киеве был его советник Ибрагим Калын и глава МИД Турции. По словам турецкого президента, они провели переговоры в Киеве и получили оттуда несколько пожеланий.

"Наверное, на этой неделе у нас будут переговоры с Путиным... Мы хотим, чтобы мы собрали лидеров в Стамбуле или Анкаре. Точкой решения относительно шагов, которые должны быть предприняты в отношении востока Украины, станет Турция", - цитирует Эрдогана издание.

Напомним, Эрдоган не раз говорил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине.

Также сообщалось, что Эрдоган надеется, что мир в войне России против Украины уже близок.

Вместе с тем, в Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшее время.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.