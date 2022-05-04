Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что его страна поддерживает запрет на импорт нефти из России, но просит дать ей переходный период в три года для поиска альтернативных источников поставок.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Сулика, бесперебойное получение российской нефти, является жизненно важным вопросом для словацкой экономики. Россия обеспечивает потребности республики в сырье на 100%.

Так, один из крупнейших в странах Центральный Европы нефтеперерабатывающий завод "Словнафт", расположенный в Братиславе, полностью ориентирован на переработку нефти из РФ. Перевести его производство на использование нефти из других источников – дорогостоящий и длительный процесс. На его реализацию потребуется несколько лет.

Ранее мы сообщали, что три страны ЕС - Австрия, Венгрия и Словакия - отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России. По мнению телеканала ZDF, эмбарго введут через несколько дней, но действовать оно начнет в течение нескольких месяцев (сейчас этот вопрос ещё прорабатывается).

Также "Страна" писала, что Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России будет представлен уже сегодня. Среди ожидаемых ограничений шестого пакета санкций - поэтапное нефтяное эмбарго, отключение крупнейшего российского банка "Сбербанк" от SWIFT и расширение санкционного списка лиц за счет российских государственных журналистов и, возможно, патриарха Кирилла. Также планируется запретить вещание в ЕС трёх российских государственных телеканалов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.