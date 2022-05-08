Попытки построить общеевропейский дом с участием России не увенчались успехом. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы все поддержали великую концепцию Михаила Горбачева 1980-х годов о строительстве общеевропейского дома. Однако сегодня мы должны констатировать, что эти усилия потерпели провал", - сказал германский президент.

По словам Штайнмайера, это не означает, что попытки участвовать в строительстве были ошибочны. А вот что действительно было ошибкой, сказал президент ФРГ, так это политическая поддержка, которую он оказал газопроводу "Северный поток - 2".

Напомним, в начале апреля Зеленский запретил президенту ФРГ Штайнмайеру приезжать в Киев из-за его связей с Россией. После этого канцлер Германии Шольц не поедет в Киев до тех пор, пока там не побывает Штайнмайер.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".