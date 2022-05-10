Грузия, которая подала заявку на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке, заполнила и передала вторую часть опросника, на основе которого Еврокомиссия рассмотрит предоставление стране статуса кандидата в членство в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника главе представительства Евросоюза в Тбилиси Карлу Харцелю. Вторая часть опросника содержит до 2 300 вопросов по всем секторным направлениям.

"Как отметил премьер, европейский выбор Грузии является безальтернативным решением и это выбор не только правительства, а выбор грузинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, Грузия решила подать заявку на членство в ЕС 3 марта вслед за Украиной, которая пошла на этот шаг после начала полномасштабного российского вторжения. Грузия получила опросник одновременно с Молдовой, 11 апреля.

2 мая премьер Ираклий Гарибашвили передал послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю первую часть опросника. В оппозиции и гражданском обществе раскритиковали власти за то, что ответы первой части опросника не обнародовали.

Украина передала второй опросник на вступление в Евросоюз 9 мая, ответы заняли четыре тысячи страниц. Украинское правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.