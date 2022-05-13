Сегодня, 13 мая, от продолжительной болезни умер второй президент Объединённых Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян. Ему было 73 года. В стране на 40 дней объявили траур, в стране будут приспущены флаги 40 дней, начиная с сегодняшнего дня. О смерти Халифы сообщило в пятницу государственное агентство WAM.

Так же из-за траура приостановлена работа в министерствах, ведомствах, учреждения, и частном секторе на 3 дня, начиная с сегодняшнего дня.

Шейх стал вторым президентом ОАЭ 3 ноября 2004 года после смерти своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна. На момент воцарения ему было уже 56 лет. Именно Халифа создал армию Абу-Даби и ОАЭ в ее нынешнем современном виде.

По данным журнала Forbes, Халифа Аль Нахайян был одним из самых богатых людей мира с состоянием 15 $ миллиардов. Он любил верблюжьи бега и лошадиные скачки, рыбную ловлю и соколиную охоту, подчеркивающую его состоятельность.

Напомним, в конце января 2014 года президент ОАЭ перенёс инсульт, в связи с чем был прооперирован. Обязанности президента ОАЭ и эмира Абу-Даби выполняет его брат - Мухаммед ибн-Зайд Аль-Нахайян.

Как писала "Страна", 10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

Также мы писали о смерти вдовы легендарного советского вратаря Льва Яшина и сына австралийского музыканта Ника Кейва, который вышел из тюрьмы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.