В Минобороны РФ заявили, что в Малине стреляли по оружию и технике, которую перебрасывали на Донбасс
В Минобороны РФ прокомментировали вчерашний удар по железнодорожному объекту в Малине Житомирской области.
Говорят, что удар был нанесён по "вооружениям и военной технике 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которая перебрасывалась с западной Украины на Донбасс".
Подтверждений этой информации с украинской стороны пока нет.
В то же время мэр Малина Александр Сытайло сообщил, что в результате ракетного удара по железнодорожному объекту в городе повреждены 150 домов и погиб один железнодорожник.
Отметим, что это уже не первый удар по Малину за последние дни.
Также вчера сообщалось, что в Житомирской области украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты, выпущенные армией России.
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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
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