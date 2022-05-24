В России заявили о желании изолировать свою систему образования от "западного влияния" и выйти из Болонского процесса. Об этом заявил глава Минобразования и науки РФ Петр Кучеренко, сообщает пресс-служба российского министерства.

"К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", – сказал Кучеренко.

Отметим, что Болонский процесс был запущен в 1999 году. Он направлен на создание единых стандартов качества квалификаций высшего образования в Европе. Среди прочего он предполагает обучение в рамках бакалавриата и магистратуры.

Напомним, Россию и Беларусь исключили из Болонского процесса 13 апреля. Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства РФ и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования.

"Основанием для решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования", - писал министр образования и науки Сергей Шкарлет у себя в соцсетях.

Также Шкарлет выразил благодарность Секретариату Группы сопровождения Болонского процесса за поддержку Украины в это непростое время.

Как писала "Страна", в марте Россию исключили из Совета Европы, а в мае РФ перестала быть членом Международного газового союза. Это значит, что российские компании не смогут представлять себя на конференциях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.