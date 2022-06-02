Полиция вручила 46-летнему киевлянину ограничительное предписание, запрещающее ему приближаться к своей 66-летней матери и 11-летней дочери сроком на 6 месяцев. Обидчик запугал физической расправой своих родных, сообщают в полиции Киева.

Предписание суда означает, что мужчине запрещено преследовать, разыскивать женщин, приближаться к их местожительству или учебы. Если мужчина не будет выполнять предписание, ему грозит наказание – до полугода ареста или двух лет ограничения свободы.

Сообщается, что 66-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на своего сына еще в январе. Мужчина обижал родных, кричал, бросался в драку, угрожал им оружием. На обидчика составили административные протоколы по 2 статьям – "домашнее насилие", а также "злобное неповиновение требованию полицейского".

"В январе пострадавшую женщину с малолетним ребенком устроили в кризисную комнату", – говорит начальник сектора противодействия домашнему насилию Деснянского управления полиции Иван Свириденко.

Сейчас женщина с внучкой находятся в приюте для пострадавших от домашнего насилия.

Напомним, в Украине после начала войны на треть выросло количество преступлений с применением огнестрелов.

В конце марта в Киеве поймали вооруженную автоматами банду, которая планировала преступления под видом теробороны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.