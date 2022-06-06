Киевская мэрия публикует фото последствий вчерашнего удара по вагоноремонтному заводу на Дарнице.

Туда, напомним, попало четыре российских ракеты. Подтверждается, что жертв нет, один пострадавший госпитализирован.

На фото видно, что предприятие сильно разрушено. На месте продолжают работать специалисты, разбирающие завалы.

Ранее в МВД сообщили, что одна из выпущенных по Киеву ракет поразила военный объект.

А разведка Британии заявила, что РФ нанесла удар по Киеву, чтобы сорвать поставки западной техники на передовую.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.