В Славянске продолжаются серьезные проблемы с подачей воды. Об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в интервью изданию "Остров".

"Говорить о полноценном централизованном снабжении города водой не приходится. Мы все равно продолжаем подвозить воду. Попытки восстановления водоснабжения продолжаются, как и электроэнергии. Не всегда это возможно технически, потому что идут боевые действия и "прилетает" в районы, где нужно произвести ремонтные работы... Если сегодня появилась электроэнергия, возможно, завтра появится вода, но спустя день она может исчезнуть. Поэтому мы пытаемся наполнить резервуары, но сказать, что ситуация улучшается кардинально, пока не могу", - говорит Лях.

Кроме того, по его словам, не работают банки. Ближайшее доступное отделение - в Краматорске. Поэтому славянская власть организует "пенсионные поездки" туда, чтобы население смогло получить там свои деньги.

"Сейчас еще работает почта, она тоже разносит пенсии по домам. Если человек получал пенсию через Укрпочту, то ему ее домой и приносят. Эта работа тоже возобновлена, а мы помогаем почте, предоставляем им транспорт, чтобы была оперативная возможность доставлять людям деньги. Нам навстречу также идет Ощадбанк, специально готовит под нас время, под наших пенсионеров, которых мы привозим", - объясняет Лях.

По его информации, в городе осталось 24 тысячи жителей.

Напомним, в МВД сообщили об угрозе оккупации Славянска российскими войсками уже в ближайшее время.

Отметим, что еще 6 июня Арестович прогнозировал, что "через неделю" Славянск может быть окружен.

Судя по карте боевых действий, в Северодонецке продолжаются бои, а войска РФ готовятся наступать на Славянск.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.