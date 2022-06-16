Мир должен быть заключен на тех условиях, которые будут устраивать Украину.

Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев.

"Мы все хотим, чтобы кровопролитие закончилось, мы хотим мира. Но если мы хотим мира, то Украина должна защитить себя, и выбирать, какой ей нужен мир, будет Украина. Никакое дипломатическое решение не может быть принято отдельно от пожеланий Киева, от того, что он сочтет приемлемым для его народа", – сказал Драги.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что украинские власти сами должны определить условия для диалога с Кремлем.

Также и в США заявили, что война должна закончиться переговорами, но принуждать Киев сдавать территории Штаты не будут.

А "Страна" подводила итоги визита Драги, Шольца и Макрона в Киев.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.