Россия перебрасывает военную технику с Мариуполя и Волновахи в сторону Запорожья. Видео
В Мариупольском и Волновахском районах Донецкой области фиксируют движение военной техники РФ в сторону Запорожской области.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, замечены большие и малые колонны, топливозаправщики и грузовики с живой силой.
Ранее мы публиковали видео, как Россия перебрасывает технику и военных из Мариуполя в направлении Бердянска.
Также ранее под Запорожьем оккупанты обустроили танковый полигон.
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