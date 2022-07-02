Вернувшаяся из российского плена парамедик "Тайра" (Юлия Паевская) дала интервью Deutche Welle, рассказав о своем пребывании "на той стороне".

По ее словам, она находилась в Донецком СИЗО.

"За все время у меня не было не то что каких-то комфортных для женщины вещей, у меня ничего не было. В чем я была - это один комплект белья, одни штаны, кроссовки и немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали, у меня ничего не было. Мне не предоставили ни телефонной связи, ни медицинской помощи. Однажды позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но один раз. Я не буду говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным", - рассказывает Тайра.

"Кормят более или менее, умереть от голода не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. У остальных также не было никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным", - говорит Юлия.

Кроме того, она раскрыла некоторые детали своего задержания.

"Я была все эти три недели в мариупольском госпитале и оказывала помощь, помогала на сортировке, которая является очень важным этапом приема раненых. В этом госпитале было много детей и женщин в подвалах, потому что у госпиталя был генератор и достаточно воды, были женщины с малыми детьми. Был свободный автобус. И я просто собрала тех женщин с детьми, посадила в автобус и уехала в Запорожье, потому что они просились на украинскую сторону. И прошла информация от местных, что можно пройти по коридору, что многим людям удалось пройти. Я решила рискнуть. Я знаю, что с женщинами и детьми ничего страшного не произошло", - рассказала "Тайра".

Отметим, что СМИ сообщали, что Тайру обменяли на сына соратника Кадырова, который остался в Украине.

Также мы публиковали видео спасения людей Тайрой в Мариуполе.

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