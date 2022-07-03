В одном из супермаркетов Днепра сотрудник полиции разбил голову пожилой женщине, когда пытался надеть на нее наручники. Копы приехали унимать скандал из-за качества курицы.

Об этом пишут местные телеграм-каналы и публикуют видео.

Все началось с того, что две покупательницы сделали замечание персоналу по поводу качества курицы, лежавшей на прилавке. Диалог быстро перешел в перепалку, в итоге сотрудники магазина вызвали полицию.

Копы решили заковать недовольных покупательниц в наручники, но те сопротивлялись, одна - более активно, в итоге она была повалена на пол - с немалым трудом полицейскому удалось сделать то, что он хотел.

По ходу дела одной из женщин разбили голову, пришлось вызывать еще и "скорую помощь".

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