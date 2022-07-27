Министр обороны США разрешил лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ и двух чиновников Пентагона.

Медцентру Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.

Несмотря на то, что известны случаи лечения украинских военных в гражданских больницах США, в госпитали Пентагона они до сих пор не поступали, отмечает CNN.

Ранее Швейцария отказалась лечить раненых украинских военных, ссылаясь на свой нейтральный статус.

Тем временем в самой Украине наши военные, спасатели и полицейские во время военного положения и еще год смогут лечиться бесплатно в медицинских учреждениях системы МВД и Министерства обороны.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.