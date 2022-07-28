В ООН считают, что военные действия допустимы только на не попавших в договор об экспорте территориях
Военные действия в рамках соглашения по зерну запрещены только на территориях, которые в нем обозначены.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на брифинге.
По его словам, спорными вопросами в этой сфере будет заниматься Совместный координационный центр.
Напомним, в Стамбуле заработал совместный координационный центр Украины, РФ, Турции и ООН по зерну.
Ранее мы писали, что в ООН допустили, что РФ не нарушила соглашение об экспорте зерна при обстреле Одесского порта.
Также "Страна" сообщала, что для обеспечения вывоза украинского зерна в Черное море вошли турецкие фрегаты.
Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.